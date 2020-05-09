Народные депутат от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" возложили цветы к Вечному огню в Киеве.

"Мы никому не дадим переписать историю. Дня нас этот день всегда будет святым. Мы защитим ветеранов и всех, для кого память об этом дне важна", - сказал сопредседатель партии Юрий Бойко.

Глава политсовета партии Виктор Медведчук рассказал, что "Оппоплатформа" будет инициатором создания общественного движения, которое будет бороться за восстановление исторической памяти.

"Мы инициируем создание общественного движении "Национальный фронт", которое будет бороться за сохранение исторической памяти. Эта защита, как и сама историческая память, сегодня нуждается в том, чтобы мы ее не просто восстановили, а чтили и уважали", - заявил Медведчук.

Нардепы от "Оппоплатформы" пришли возложить цветы к Вечному огню. Фото: "Страна"

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве в День победы 9 мая. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также возложил и на своей странице поздравил всех с праздником.

Также "Страна" рассказывала, что киевская полиция задержала парня, который 9 мая шел без документов на Арсенальную, чтобы возложить цветы. При этом еще двоих, у которых были обнаружены ножи и газовые баллончики типа "Кобра" к Вечному огню не пропустили.