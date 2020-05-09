"Мы не делаем из войны культ". Зеленский обратился к украинцам по поводу Дня победы
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с видеообращением к украинцам в честь Дня победы, который сегодня отмечают в стране.
"Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. По разным данным это минимум 50 миллионов жертв, из которых более восьми миллионов - погибшие и замучены украинцы. Помня все ужасы того периода, мы не делаем из войны культ. И этот важный день - не рекламная кампания, не соревнование лозунгов, не помпезный конкурс танцев на костях. Потому что для чествования подвига каждого, кто приближал победу главное не громкость, а искренность", - сказал Зеленский.
Также он добавил, что сейчас ветеранов Второй мировой осталось крайне мало:
"И очень жаль, что мы вспоминаем о них в основном в эти майские дни. Хотя должны благодарить их каждый день. Они отдали войне свою молодость, для того чтобы молодость была у нас. Более семи миллионов украинских в составе антигитлеровской коалиции противодействовали нацизма как на родной земле, так и на разных континентах планеты", - сказал Зеленский.
Также Зеленский перечислил имена, "которыми Украина может и должна гордиться":
- Иван Кожедуб. Трижды герой Советского союза, лучший летчик Второй Мировой, который сбил более 60 вражеских самолетов;
- Николас Орешко. Кавалер Медали Почета и пурпурного Сердца - высоких военных наград США. Его в Белом Доме лично наградил Президент Гарри Трумэн;
- Евдокия Завалий - первая и единственная женщина-командир взвода морской пехоты, участвовала в боях за Керчь и Севастополь;
- Елена Витер, которая спасла десятки еврейских детей в Холокост и стала первой Украинской, получившей титул "Праведника Народов Мира";
- Крымский татарин Амет-Хан Султан, уничтоживший 30 немецких самолетов, получивший две Золотые Звезды Героя Советского Союза, а во времена депортации крымских татар - не отрекся своего народа и боролся за его права;
- Татьяна Маркус. Подпольщица, которая во времена оккупации Киева, в 21 год уничтожила несколько десятков нацистских солдат и офицеров и была удостоена звания Герой Украины;
- Работники Харьковского конструкторского бюро, создали легендарный Т-34. И Игорь Побирченко, который в этом танке первым разбил ворота концлагеря Аушвиц;
- Академик Александр Богомолец, чья система сбора и переливания крови спасла жизнь сотням тысяч раненых бойцов;
- Поэтесса Елена Телига, казненная нацистами в Бабьем Яру (отметим, что она сотрудничала с оккупантами и работала в антисемитской газете, где призывали доносить на евреев - Ред.);
- Василий Курка, который в 16 лет стал снайпером и уничтожил 179 врагов;
- Мария Щербаченко, которая вынесла с поля боя 112 раненых;
- Алекс Дяченко, именем которого назван эсминец ВМС США;
- Уроженец Сумщины Алексей Берест, устанавливавший флаг СССР над Рейхстагом;
- Выходец из семьи украинских лемков Майкл Стренк, устанавливавший флаг США на Иводзиме;
- И еще сотни тысяч имен, которые сегодня вдохновляют современное поколение украинских защитников. Своей отвагой, жертвенностью и главной истиной: "Украинцы обязательно победят".
Отметим, что в своем поздравлении Зеленский не упомянул про Красную Армию, которая защищала Советский Союз, в том числе и будущую территорию Украины.
Ранее "Страна" писала, что Зеленский в День победы прибыл в Ужгород и возложил цветы к Холму славы.
Также мы рассказывали, что в "Слуге народа" назвали День победы "днем скорби".