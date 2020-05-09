Президент Украины Владимир Зеленский обратился с видеообращением к украинцам в честь Дня победы, который сегодня отмечают в стране.

"Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. По разным данным это минимум 50 миллионов жертв, из которых более восьми миллионов - погибшие и замучены украинцы. Помня все ужасы того периода, мы не делаем из войны культ. И этот важный день - не рекламная кампания, не соревнование лозунгов, не помпезный конкурс танцев на костях. Потому что для чествования подвига каждого, кто приближал победу главное не громкость, а искренность", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что сейчас ветеранов Второй мировой осталось крайне мало:

"И очень жаль, что мы вспоминаем о них в основном в эти майские дни. Хотя должны благодарить их каждый день. Они отдали войне свою молодость, для того чтобы молодость была у нас. Более семи миллионов украинских в составе антигитлеровской коалиции противодействовали нацизма как на родной земле, так и на разных континентах планеты", - сказал Зеленский.

Также Зеленский перечислил имена, "которыми Украина может и должна гордиться":

Иван Кожедуб . Трижды герой Советского союза, лучший летчик Второй Мировой, который сбил более 60 вражеских самолетов;

. Трижды герой Советского союза, лучший летчик Второй Мировой, который сбил более 60 вражеских самолетов; Николас Орешко . Кавалер Медали Почета и пурпурного Сердца - высоких военных наград США. Его в Белом Доме лично наградил Президент Гарри Трумэн;

. Кавалер Медали Почета и пурпурного Сердца - высоких военных наград США. Его в Белом Доме лично наградил Президент Гарри Трумэн; Евдокия Завалий - первая и единственная женщина-командир взвода морской пехоты, участвовала в боях за Керчь и Севастополь;

- первая и единственная женщина-командир взвода морской пехоты, участвовала в боях за Керчь и Севастополь; Елена Витер , которая спасла десятки еврейских детей в Холокост и стала первой Украинской, получившей титул "Праведника Народов Мира";

, которая спасла десятки еврейских детей в Холокост и стала первой Украинской, получившей титул "Праведника Народов Мира"; Крымский татарин Амет-Хан Султан, уничтоживший 30 немецких самолетов, получивший две Золотые Звезды Героя Советского Союза, а во времена депортации крымских татар - не отрекся своего народа и боролся за его права;

уничтоживший 30 немецких самолетов, получивший две Золотые Звезды Героя Советского Союза, а во времена депортации крымских татар - не отрекся своего народа и боролся за его права; Татьяна Маркус . Подпольщица, которая во времена оккупации Киева, в 21 год уничтожила несколько десятков нацистских солдат и офицеров и была удостоена звания Герой Украины;

. Подпольщица, которая во времена оккупации Киева, в 21 год уничтожила несколько десятков нацистских солдат и офицеров и была удостоена звания Герой Украины; Работники Харьковского конструкторского бюро, создали легендарный Т-34. И Игорь Побирченко , который в этом танке первым разбил ворота концлагеря Аушвиц;

, который в этом танке первым разбил ворота концлагеря Аушвиц; Академик Александр Богомолец , чья система сбора и переливания крови спасла жизнь сотням тысяч раненых бойцов;

, чья система сбора и переливания крови спасла жизнь сотням тысяч раненых бойцов; Поэтесса Елена Телига , казненная нацистами в Бабьем Яру (отметим, что она сотрудничала с оккупантами и работала в антисемитской газете, где призывали доносить на евреев - Ред. );

, казненная нацистами в Бабьем Яру (отметим, что она сотрудничала с оккупантами и работала в антисемитской газете, где призывали доносить на евреев - ); Василий Курка , который в 16 лет стал снайпером и уничтожил 179 врагов;

, который в 16 лет стал снайпером и уничтожил 179 врагов; Мария Щербаченко , которая вынесла с поля боя 112 раненых;

, которая вынесла с поля боя 112 раненых; Алекс Дяченко , именем которого назван эсминец ВМС США;

, именем которого назван эсминец ВМС США; Уроженец Сумщины Алексей Берест , устанавливавший флаг СССР над Рейхстагом;

, устанавливавший флаг СССР над Рейхстагом; Выходец из семьи украинских лемков Майкл Стренк , устанавливавший флаг США на Иводзиме;

, устанавливавший флаг США на Иводзиме; И еще сотни тысяч имен, которые сегодня вдохновляют современное поколение украинских защитников. Своей отвагой, жертвенностью и главной истиной: "Украинцы обязательно победят".

Отметим, что в своем поздравлении Зеленский не упомянул про Красную Армию, которая защищала Советский Союз, в том числе и будущую территорию Украины.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский в День победы прибыл в Ужгород и возложил цветы к Холму славы.

Также мы рассказывали, что в "Слуге народа" назвали День победы "днем скорби".