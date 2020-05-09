В Китае заявляют, что страна должна продолжать наращивать ядерную мощь. По мнению Китая, нужно увеличить количество ядерных боеголовок до тысячи единиц. Такая подготовка нужна для того, чтобы противостоять США в случае возможной атаки.

Об этом говорится в комментарии Ху Сицзиня, главного редактора газеты Global Times, англоязычной версии партийной "Жэньминь жибао" в Китае.

"Мы миролюбивая нация и взяли на себя обязательство никогда не применять ядерное оружие первыми, но нам нужен более широкий ядерный арсенал, чтобы обуздать стратегические амбиции США", - говорится в комментарии.

Редактор добавляет, что может быть, Китаю придется решать проблемы с большей решимостью в ближайшем будущем, что требует поддержки ракет Dongfeng и Julang.

"Не будьте наивными. Не думайте, что ядерные боеголовки бесполезны. Фактически, они используются каждый день в качестве сдерживающего фактора для формирования отношения элиты США к Китаю. Некоторые китайские эксперты говорят, что нам не нужно больше ядерного оружия, я думаю, что они наивны, как дети", - написал Ху Сицзинь.

Он надеется, что Китай и США могут ужиться друг с другом, но мирное сосуществование между этими двумя странами должно быть сформировано стратегическими инструментами. "Это особенно правильно, поскольку мы сталкиваемся со все более иррациональными действиями США, которые верят только в силу. У нас не так много времени для обсуждения необходимости наращивания ядерных боеголовок", - добавил Ху Сицзинь.

Ранее "Страна" писала, что США смоделировали сброс водородной бомбы на Москву.

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