Киевская полиция задержала парня, который 9 мая без документов на Арсенальную, чтобы возложить цветы. При этом еще двоих, у которых были обнаружены ножи и газовые баллончики типа "Кобра", просто не пропустили.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Начало улицы Мазепы перекрыто забором, при входе полиция задержала одного парня, у которого не было документов при себе, а также не пропустила еще двоих, которые имели при себе ножи, газовые баллончики по типу "Кобра", - сообщает корреспондент.

Задержанный полицией парень. Фото: Страна

Полиция обыскивает украинцев, которые пришли на Арсенальную. Видео: t.me/stranaua

Уточним, что меры безопасности в районе метро "Арсенальная" усилены: охрану правопорядка обеспечивают несколько десятков полицейских и пожарная машина.

Полиция на Арсенальной. Фото: Страна

Также на месте присутствует муниципальная варта.

Украинцы пришли возложить цветы на Арсенальную. Фото: Страна

Пока никого, кто пришел возложить цветы к Вечному огню, не пропускают, хотя и обещают сделать это через 20 минут. На входе уже собирается очередь из желающих.

До этого мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве в День победы 9 мая. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также возложил и на своей странице поздравил всех с праздником, но напомнил о том, что в этот день нужно вспоминать погибших.

Также "Страна" писала, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK покажут марафоны ко Дню победы, мы публиковали программу передач на этих каналах.