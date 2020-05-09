Глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович высказался по поводу отмены выходного дня в Украине на День победы 9 мая. Он считает, что для того, чтобы принимать такое решение, нужно опросить краждан. Также важно посоветоваться с экспертами.

Об этом глава Института нацпамяти Антон Дробович заявил в интервью Hromadske.

"Я не вижу никакой необходимости привязывать выходной к 9-му. Можно сделать 8-го, можно отменить. С точки зрения национальной памяти - это вопрос второстепенный", - сказал Дробович.

Он считает, что к этому вопросу нужно подойти с научной точки зрения. Прежде, чем принимать решение, власти должны провести опрос граждан, посоветоваться с экспертами.

Напомним, официальный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая - в этом году приходится на субботу. Для работников с пятидневной рабочей неделей будет три выходных дня подряд - с 9 по 11 мая.

Напомним, что глава Института нацпамяти Дробович раскритиковал "культ победы" и сравнил Россию с Третьим рейхом.

Также мы рассказывали, что Зеленский в День победы прибыл в Ужгород и возложил цветы к Холму славы.