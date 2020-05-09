В Грузии прокомментировали отзыв посла из Киева, после назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполкома реформ. По словам премьер-министра страны Георгия Гахарии такой шаг нужен, чтобы защитить отношения с Украиной.

Об этом со ссылкой на Гахарию пишет TACC, в субботу, 9 мая.

По словам премьера, посла отозвали, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом.

"Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями", - сказал Гахария.

Также премьер-министр страны добавил, что стратегическим отношениям с Украиной ничего не угрожает.

"Дело обстоит следующим образом: конечно же, грузины и украинцы являются не только стратегическими партнерами. Нас связывает многолетняя история сотрудничества. Из-за безответственных политиков мы не будем ставить под вопрос это стратегическое партнерство и братство между нашими странами и народами", - добавил он.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным.

Зеленский прокомментировал политический шаг Грузии и назвал отзыв грузинского посла из Киева ошибкой. Он заявил, что у стран прекрасные отношения, а потому Киев отзывать своего посла из Тбилиси не будет.