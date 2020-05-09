Зеленский в День победы прибыл в Ужгород и возложил цветы к Холму славы. Фото
В День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, Зеленский приехал на Закарпатье. Глава государства посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" в Ужгороде. Там находятся могилы воинов, которые погибли в боях за освобождение Украины нацистских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.
"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - отметил Владимир Зеленский.
Зеленский был с главой своего Офиса - Андреем Ермаком.
Фото: Офис президента
Ранее "Страна" писала, что Зеленский и Разумков возложили цветы к Вечному огню в Киеве.
Также мы рассказывали, что в "Слуге народа" назвали День победы "днем скорби".