В День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, Зеленский приехал на Закарпатье. Глава государства посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" в Ужгороде. Там находятся могилы воинов, которые погибли в боях за освобождение Украины нацистских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - отметил Владимир Зеленский.

Зеленский был с главой своего Офиса - Андреем Ермаком.

Фото: Офис президента

Ранее "Страна" писала, что Зеленский и Разумков возложили цветы к Вечному огню в Киеве.

Также мы рассказывали, что в "Слуге народа" назвали День победы "днем скорби".