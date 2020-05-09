По состоянию на утро, 9 мая, в Украине зафиксировано 14 710 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки зафиксировано 515 новых случаев заражение.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

15 ранее заболевших умерли, 203 - выздоровели. Всего в стране состоянием на сейчас 11 425 людей, которые болеют коронавирусной инфекцией. Всего выздоровели от болезни 2 909 человек. Умерли с начала эпидемии 376 украинцев.

Лидером по количеству зараженных является Черновицкая область – 82 человека. На втором месте оказался Киев – 50 зараженных украинцев. Столько же заболевших за сутки и в Харькове.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 9 мая, в мире уже 4,014,436 зараженных коронавирусом. Активных случаев болезни 2,350,955. Число жертв инфекции достигло 276,251 человек. В то же время вылечились 1,387,230 человек.

"Страна" также писала, что днем ранее в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось на 5504 человека, а всего заражены были 14 195 человек.