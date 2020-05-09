Народный депутат Александр Дубинский намерен баллотироваться в мэры Киева.

Сам парламентарий уже подтвердил, что будет участвовать во внутрипартийных праймериз.

Об этом говорится в статье "Страны" "На ринге с Кличко. Зачем Дубинский хочет идти в мэры Киева и поддержат ли его у Зе".

"Среди нардепов от "Слуги народа" в последние дни пошел слух о планах баллотироваться на пост городского головы Киева народного депутата Дубинского - известного возмутителя спокойствия в своей фракции", - говорится в материале.

Сам нардеп в комментарии "Стране" подтвердил, что он намерен принять участие во внутрипартийных праймериз на пост мэра столицы.

Выборы в Киеве Дубинский называет "стратегически важной точкой", которая должна показать штабам "Слуги народа" в других регионах страны серьезность намеренный партии и правила поведения с местными элитами.

"Обсуждается проведение праймериз, на которых будет определен кандидат с наибольшими шансами на победу на этих выборах. Сама инициатива уже исходит из Офиса президента. Когда они будут объявлены, я приму в них участие. Однако последнее слово будет за президентом Зеленским, и я считаю это абсолютно логичным и правильным. Хотеть могут многие, но он определит самого достойного", - сказал он.

Кандидат в мэры Киева, по мнению Дубинского, должен также возглавить всю кампанию "Слуги народа" в столице, поскольку городской глава без "своего" большинства в КГГА не будет серьезным игроком.

В тоже время Дубинский заявил, что если партия "Слуга народа" его не выдвинет в мэры, то участвовать в выборах он не будет.

Полную версию текста "На ринге с Кличко. Зачем Дубинский хочет идти в мэры Киева и поддержат ли его у Зе" можете прочитать здесь.

Напомним, 8 мая журналисты представили результаты расследования о планах депутата Александра Дубинского получить гражданство Румынии. По их словам, в распоряжении редакции проекта оказались копии иностранного и украинского паспортов, а также свидетельство о рождении, которые Дубинский прикрепил к заявке на получение румынского паспорта. Сам нардеп в комментарии отшутился, мол он "Граф дракула", только без документов.