Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве в День победы 9 мая. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также возложил и на своей странице поздравил всех с праздником, но напомнил о том, что в этот день нужно вспоминать погибших. Ведь победа во Второй мировой войне досталась "очень дорогой ценой - миллионами погибших и раненых".

Об этом говорится на официальных страницах Офиса президента и Дмитрия Разумкова на Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент добавил свой букет к множеству уже лежавших у Вечного огня. Букет Зеленского был с полевыми цветами, в частности - маками, которые стали символом пролитой крови.

Разумков также возложил цветы к Вечному огню. Они с Зеленским делали это не в одной делегации. У Разумкова и всех, кто пришел с ним почтить память погибших были красные розы, перевязанные сине-желтой лентой, которые они возложили к Вечному огню.

"9 мая в нашей семье - особый день, ведь из-за трагедии Второй мировой войны прошли мои бабушка и дедушка. Их воспоминания о военных времена всегда были напоминанием, что человеческая жизнь - бесценна, а война несет только боль и разрушения", - написал председатель Рады.

Он напомнил, что сегодня не только праздник Победы, но и день памяти о всех тех, кто героически и самоотверженно боролся нам право жить под мирным небом.

"Мы должны уважать и помнить всех, благодаря кому сегодня в своей стране можем жить, думать и говорить свободно. Мы должны усвоить все кровавые уроки истории и сделать так, чтобы будущие поколения жили в мире и согласии! В этот день я хочу поблагодарить каждого, кто с оружием в руках защищал свободу. Светлая память погибшим! Самая высокая благодарность живым! С Днем Победы!", - обратился Дмитрий Разумков.

Фото: Facebook/Дмитро Разумков

Ранее мы рассказывали, что в "Слуге народа" назвали День победы "днем скорби".

Также "Страна" писала, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK покажут марафоны ко Дню победы, мы публиковали программу передач на этих каналах.