В Украине 9 мая, в День победы партия "Слуга народа" назвала 9 мая днем ​​памяти и скорби. В партии подчеркнули, что это - не не триумф победителей над побежденными. В партии придерживаются мнения, что это дата, когда надо вспомнить подвиг наших предков.

Заявление партии опубликовано на ее официальной странице в Facebook.

Заявление начинается со слов о том, что Вторая мировая война - самая кровавая и жестокая в истории человечества, ведь участие в ней приняли 80% населения планеты. В партии напомнили, что было уничтожено почти 700 украинских городов и 28 000 сел, сожжено 320 000 хозяйств, погибли как минимум 8 млн украинцев.



"Для Украины, как и для большинства цивилизованных стран, День победы над нацизмом является днем ​​памяти и скорби. Это не триумф победителей над побежденными, а дата, когда надо вспомнить подвиг наших предков, почтить всех, кто боролся против нацистского режима. И еще раз напомнить себе, насколько страшной трагедией является война и насколько бесценным является мир", - сказали в "Слуге народа".

После этого в партии напомнили, что в этом году в Украине не будет массовых мероприятий к 75-й годовщине победы над нацизмом из-за пандемии коронавируса.

"Но это не помешает каждому из нас почтить память жертв Второй мировой, помолиться за души погибших и замученных и без лишнего пафоса поблагодарить за их подвиг", - резюмировали в обращении.

Ранее "Страна" писала, что в Минске мужчина сбежал из больницы, чтобы поучаствовать в параде ко Дню Победы.

Также мы рассказывали, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK покажут марафоны ко Дню победы и публиковали программу телепередач.