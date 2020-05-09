Количкество людей, которые заразились коронавирусом по всему миру, в том числе и в Украине, превысило 4 млн человек. По состоянию на 08:00 субботы, 9 мая, в мире уже 4,014,436 зараженных. Активных случаев болезни 2,350,955.

Об этом говорят данные статистического сайта Worldometer.

Число жертв инфекции достигло 276,251 человек. В то же время вылечились 1,387,230 человек.

По количеству больных и умерших лидируют Соединенные Штаты, где зафиксировано 1,322,163 случаев заражения. От осложнений коронавирусной инфекции в США умерли 78,616 человек. Это также рекорд по миру.

Скриншот: worldometers.info

Ранее "Страна" писала, что в ВОЗ объяснили быстрый рост числа больных с коронавирусом в России.

Также мы рассказывали, что Трамп верит, что коронавирус вернется осенью и исчезнет сам собой без вакцины.