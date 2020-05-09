Какие учреждения и заведения останутся закрытыми в Киеве после 12 мая - КГГА
После 12 мая в столице останутся закрытыми многие учреждения, несмотря на снятие некоторых карантинных ограничений. Несколько запретов и противоэпидемических ограничений продолжат действовать.
Об этом написала в Facebook пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
По данным КГГА, закрытыми останутся:
- школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения;
- театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек;
- развлекательные центры и развлекательные зоны;
- развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и т.д.);
- спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;
- учреждения бытового обслуживания населения (бани, SPA-салоны, кабинеты массажа, тату-салоны);
- рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки;
- торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины площадью более 300 кв м;
- заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе на автозаправочных станциях.
Остается запрещенной реализация в торговых заведениях и киосках алкогольных, в том числе слабоалкогольных, напитков на разлив.
Впрочем, разрешено работать летним площадкам кафе и ресторанов при условии соблюдения противоэпидемических требований. Также разрешено приготовление пищи, чая, кофе и их продажа через курьеров или на вынос в стационарных и передвижных МАФах.
Ранее "Страна" писала, что в Киеве на первом этапе ослабления карантина не откроют прибрежные зоны и детские площадки, хотя Кабмин включил их в список объектов, которые могут функционировать с 11 мая.
Мы также сообщали, что ТРЦ в столице запретил открывать Виталий Кличко.