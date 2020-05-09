В Херсоне правоохранители задержали двоих парней, один из которых подозревается в поджоге синагоги. Для определения вероятного поджигателя полиции пришлось проанализировать записи всех ближайших камер наблюдения.

Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции Херсонской области.

"Сегодня во время охраны общественного порядка в парке "Славы" полицейские совместно с сотрудниками областного управления Службы безопасности Украины заметили двух похожих по ориентировке молодых мужчин. Сейчас установлено, что один из них и является подозреваемым в совершении этого преступления. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", - указано в сообщении.

Глава Нацполиции в регионе рассказал, что при помощи камер наружного наблюдения удалось воссоздать маршрут подозреваемых до и после нападения на иудейскую религиозную общину.

На порог синагоги в Херсоне 20 апреля бросили бутылку с неизвестной горючей жидкостью. Пожара не случилось только потому, что зажигательная смесь не сработала. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело в соответствии со ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) УК Украины.

Напомним, 20 апреля неизвестные бросили бутылку с легковоспламеняющейся смесью под двери Херсонской иудейской общины.

Как сообщала "Страна", в Умани в Черкасской области около 30 человек, вооруженные ножами и палками, совершили нападение на евреев, которые находились у могилы раввина Нахмана.