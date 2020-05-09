Президент США Дональд Трамп сообщил, что тест на коронавирус у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер дал положительный результат. Это уже второй случай заражения в Белом доме: ранее вирус выявили у помощника Трампа.

Об этом сообщает CNN.

"Она замечательная молодая женщина, Кэти. В течение длительного периода времени с ее тестами было все хорошо, а затем внезапно сегодня у нее оказался положительный результат", - сказал Трамп во время встречи с республиканскими членами Конгресса в Белом доме.

Президент добавил, что Миллер с ним не контактировала, но отметил, что она общалась с Пенсом.

Поскольку Миллер часто встречалась с представителями прессы, то Белый дом выделил журналистам больше тестов на коронавирус.

CNN отмечает, что Кэти Миллер замужем за старшим советником Трампа Стивеном Миллером.

Ранее "Страна" сообщала о вспышке коронавируса на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт".

Мы также писали, что из-за карантина каждый шестой американец оказался без работы.