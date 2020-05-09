Рост числа заболевших коронавирусом россиян связали с увеличением количества тестов на COVID-19.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, выступившего на брифинге в Женеве.

"Что касается России и других европейских стран, то в случае когда болезнь не контролируется и сильно распространена среди общин, то единственный вариант — это агрессивные меры общественного здравоохранения и социального дистанцирования, что и было реализовано. И есть эффект от этих мер, инфекция подавлена. Но когда цифры сокращаются и ограничения снимаются, есть риск того, что болезнь вновь поднимет голову. И такой риск остается и в данном случае. Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами", — указал он.

По его словам, формально в стране введен жесткий карантин и обязательная социальная дистанция. Несмотря на это, Россия оказалась в пятерке стран с самыми большими показателями заболеваемости коронавирусом. Становится известно всего о 3,6% случаев инфицирования, потому России есть чему поучиться у западных стран.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России при наилучших раскладах может начать снижение в июне. Сейчас темпы распространения коронавируса продолжают падать. Так, за последний месяц заболеваемость упала с 27% до 6,9%.

Как сообщала "Страна", в России готовятся к худшему - в Минздраве ожидают новую волну заражений коронавирусом и продление некоторые карантинных ограничений вплоть до создания вакцины.