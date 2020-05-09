Президент США Дональд Трамп заявил, что новый коронавирус исчезнет, даже если ученым не удастся изобрести от него вакцину.

Как передает агентство "Интерфакс", об этом лидер США сказал в пятницу во время общения с журналистами в Белом доме.

"Он исчезнет, даже если вакцины не будет", - уверен Трамп.

При этом он добавил, что у многих компаний весьма успешно идет работа над созданием вакцины от Covid-19. Вместе с тем он напомнил, что существуют заболевания, против которых вакцину создать так и не удалось.

Также Трамп спрогнозировал еще одну вспышку заболевания. Он полагает, что она может произойти осенью или в следующем году. "

Однако мы будем готовы погасить ее", - заверил президент.

На днях "Страна" сообщала, что Трамп анонсировал в скором будущем подготовку и презентацию отчета о происхождении коронавируса нового типа.

А в конце апреля глава Белого дома сделал курьезное заявление о том, что народу США нужно просто переждать, пока вирус уйдет и самоуничтожится.