Трамп верит, что коронавирус вернется осенью и исчезнет сам собой без вакцины
Президент США Дональд Трамп заявил, что новый коронавирус исчезнет, даже если ученым не удастся изобрести от него вакцину.
Как передает агентство "Интерфакс", об этом лидер США сказал в пятницу во время общения с журналистами в Белом доме.
"Он исчезнет, даже если вакцины не будет", - уверен Трамп.
При этом он добавил, что у многих компаний весьма успешно идет работа над созданием вакцины от Covid-19. Вместе с тем он напомнил, что существуют заболевания, против которых вакцину создать так и не удалось.
Также Трамп спрогнозировал еще одну вспышку заболевания. Он полагает, что она может произойти осенью или в следующем году. "
Однако мы будем готовы погасить ее", - заверил президент.
На днях "Страна" сообщала, что Трамп анонсировал в скором будущем подготовку и презентацию отчета о происхождении коронавируса нового типа.
А в конце апреля глава Белого дома сделал курьезное заявление о том, что народу США нужно просто переждать, пока вирус уйдет и самоуничтожится.