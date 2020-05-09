Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило проводить тесты на коронавирус на основе слюны пациента. Такие тесты сможет сделать каждый даже дома.

Об этом Ратгерский университет США сообщил на своей странице в Twitter.

"Ратгерский университет получил от FDA экстренное разрешение для использования на дому теста на коронавирус, который позволит людям самостоятельно собрать образец своей слюны и отправить его в лабораторию для получения результатов, и все это с комфортом у себя дома", - указано в сообщении.

Созданный университетом тест даст возможность любому желающему сдать анализы дома и отправить их в лабораторию. Таким образом, если человек все-таки болен, во время сдачи анализов он не заразит других и, особенно, врачей.

При этом биоматериалы в виде слюны более информативны, чем мазки из носа и горла, который сейчас распространены по всему миру.

Напомним, Рада приняла закон 3380 - о увеличении возможностей украинской медицины в противодействии коронавирусу. Он вводит ряд интересных для Украины норм, которые в перспективе могут оказать влияние и на карантин.

Как сообщала "Страна", тест на коронавирус покажет наличие инфекции в крови не ранее чем через три дня после заражения. Пациенты, у которых болезнь Covid-19 протекает тяжело, тесты могут даже и не выявить коронавирус вовсе.