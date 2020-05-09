Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило ущерб от засухи в южных регионах Украины. Аграрии потеряли потеряла 234 тысяч гектаров (это 2,6%) посевов озимых культур.

Об этом передает информационно-аналитический портал АПК Украины.

Как сообщает портал, в марте и апреле наблюдался дефицит осадков на всей территории Украины. В результате засуха в воздухе на многих площадях южных областей сочеталась с почвенной.

В Одесской области, страдавшей от самого продолжительного и самого жесткого дефицита осадков еще с прошлого лета, агрометеорологические условия для роста и развития сельскохозяйственных культур оценивались как близкие к критическим. На многих площадях из-за дефицита влаги в почве развитие растений задерживались, посевы находились в подавленном состоянии.

Дожди в первых числах мая сняли стресс засухи во многих северо-западных регионах. Однако к 5 мая засуха продолжалась в Одесской, Херсонской, большей части Запорожской и Николаевской областей.

По оценкам Министерства развития экономики, потери посевных площадей культур (гороха, озимой пшеницы, ржи, рапса, ячменя) в целом по стране оцениваются на уровне 234 тысяч га из 10 млн 237 тысяч существующих в стране. Больше всего от засухи было потеряно озимого рапса (103 тысяч га), пшеницы - (74 тысячи га), ячменя - (53 тысячи) и гороха - (1,3 тысяч га).

Наибольший урон нанесен посевам в Одесской области, где потерянными считаются 148 тысяч га, что составляет 15% всех площадей озимых культур области (1 млн 17 тысяч га). Из них в результате неблагоприятных погодных условий погибли 10% озимой пшеницы, 62% озимого рапса и 21% - ячменя.

Структурные подразделения ОГА формируют представление на выделение финансовой помощи пострадавшим аграриям из резервного фонда.

Ранее "Страна" писала, что Украина может потерять четверть урожая еще и из-за заморозков. По этой же причине потери урожая фруктов и ягод составят, по оценке экспертов, до 80%.