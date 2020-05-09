В Абхазии задержали предполагаемого убийцу воров в законе Астамура Шамбы, известного в криминальных кругах, как Астик и Алхаса Авидзбы (Хасик).

Об этом сообщает агентство "Прайм Крайм".

По его данным, задержание проходило в селе Арасадзых. Подозреваемый не пожелал сдаваться и оказал сопротивление. В результате сотрудники правоохранительных органов прострелили ему обе ноги.

Воры в законе Астамур Шамба и Алхас Авидзба были расстреляны 22 ноября из автомата возле ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухуми. В результате нападения пострадала официантка ресторана, которая попала в больницу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине хотят ввести уголовную ответственность для носителей титула "вор в законе".

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