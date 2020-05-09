Журналисты выследили, где находится новый дом британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которая родила сына Арчи год назад.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отрекшееся от престола семейство переехало в дом известного голливудского режиссера Тайлера Перри, стоимость которого равняется примерно 18 миллионам долларов.

Построенная в тосканском стиле вилла вмещает восемь спален и 12 ванных комнат, имеет 9 гектаров земли, с которых открывается прекрасный вид на Беверли-Хиллз. Само имение расположено в элитном комплексе Beverly Ridge Estates в Калифорнии.

При этом нет никакой информации о том, был ли продан или сдан в аренду данный особняк. Это довольно странно, учитывая, что никто из семьи ни разу не появлялся на людях с Перри. Некоторые полагают, что семейство могло познакомиться с режиссером через Опру Уинфри, с которой герцоги Сассекские создают документальный фильм.

Отметим, семья Сассекских жила в частном доме в Ванкувере, Канада, после того, как в январе 2020 года отказалась от королевских титулов. Однако в США они перебрались после того, как Канада объявила о закрытии границ из-за коронавируса.

Напомним, американская поп-звезда Мадонна предложила недавно съехавшим от британской королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл пожить у себя на Манхэттене в Нью-Йорке.

Как сообщала "Страна", США не будут платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл, которые в начале года заявили о намерении отделиться от британской королевской семьи и вот недавно переехали в Лос-Анджелес.