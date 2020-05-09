У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет надежных доказательств того, что первым источником заражения коронавирусом нового типа стал рынок в китайском Ухане.

Как сообщает "ТАСС", об этом на пресс-конференции в Женеве, состоявшейся 8 мая, заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (то есть передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

"Этот рынок точно играл какую-то роль - либо как источник вспышки, либо при ее распространении. Но мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки", - сказал специалист.

Эмбарек не исключил, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, и впоследствии она распространилась среди жителей города.

Эксперт напомнил, что первые заболевшие в Ухане имели тяжелую форму протекания Covid-19. Однако впоследствии стало ясно, что болезнь может протекать также в легкой форме.

"Это могло бы объяснить, каким образом некоторые люди, не имевшие связи с рынком, могли заразиться. Мы не знаем, что было в начале вспышки", - констатировал эксперт и добавил, что некоторые из заболевших до вспышки болезни в Ухане не имели контактов с упомянутым рынком.

На вопрос о том, были ли источником коронавируса нового типа летучие мыши, Эмбарек ответил, что все известные виды коронавируса обнаружены именно у этих животных. Поэтому имеется глобальный консенсус, что нынешний вирус также произошел из популяции летучих мышей.

Вместе с тем, несмотря на близость прежних коронавирусов к нынешнему SARS-CoV-2, этого недостаточно, чтобы "можно было идентифицировать точное происхождение".

Что касается домыслов по поводу создания коронавируса в уханьской биолаборатории, Эмбарек обратил внимание на тот факт, что "лаборатории, работающие с коронавирусами, обычно не имеют дела с животными". Они берут образцы биоматериала животных, потом выявляют коронавирусы и изучают их.

Как писала "Страна", в ВОЗ и раньше заявляли об естественном происхождении нового вируса. О том же в конце апреля говорили представители разведки США. Правда, президент Трамп не поверил своей же разведке и продолжает твердить о том, что коронавирус создан в лаборатории.