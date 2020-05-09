В Челябинской области (Россия) произошло частичное обрушение кровли и стен животноводческой фермы в поселке Ближний.

На месте выяснилось, что произошло обрушение кровли одноэтажного здания фермы на площади 750 квадратных метров (общая площадь объекта 1500 квадратных метров).

"Людей в момент обрушения внутри не было. Все усилия межведомственной группировки направлены на спасение животных. По предварительным данным в момент ЧП на территории фермы находилось 20 голов крупного рогатого скота и 10 голов свиней", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причины происшествия устанавливаются.

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