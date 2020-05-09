Чешская авиакомпания Czech Airlines намерена возобновить рейсы из Праги в Киев и Одессу до 26 мая.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"Уже 24 мая 2020 года - Киев до 7 рейсов в неделю, 25 мая 2020 года - Одесса до 3 рейсов в неделю", - сказано в нем.

Также компания намерена 18 мая запустить полеты из Праги в Амстердам, Франкфурт, Париж, Стокгольм, 25 мая - Бухарест.

Отмечается, что рейсы уже доступны для бронирования на июнь и позже.

Согласно правилам обслуживания, перед посадкой в ​​самолет и на протяжении всего полета все пассажиры, кроме детей в возрасте до 2 лет, должны носить средства защиты для рта и носа (допускаются самодельные хлопковые маски или платки).

При этом Czech Airlines просит пассажиров соблюдать 2-метровую дистанцию друг от друга при посадке или высадке на борт самолета, по возможности пользоваться онлайн-регистрацией.

По информации на сайте компании, в самолете с двухместной конфигурацией всегда будет только 1 человек на пару сидений, а на всех судах принимаются только бесконтактные платежи.

Существуют также ограничения, регулирующие предоставление определенных услуг в самих аэропортах, таким образом, залы ожидания, рестораны, магазины и другие объекты могут быть временно закрыты.

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