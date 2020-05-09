Врач рассказала, как правильно носить медицинскую маску и к каким последствиям может привести нарушение этих правил.

Об этом врач-терапевт Анна Шельпякова рассказала "РИА Новости".

"При очередном вдохе или случайном прикосновении с ротовой полостью, языком или носом, вирус погрузится в ваш "внутренний мир", - привела она пример последствий неправильного ношения маски в людных местах.

По словам Шельпяковой, если носить маску на шее или подбородке, внешняя часть может прикоснуться к внутренней, что приведет к заражению. Прикасаться к маске следует только за петли (или веревочки) и только после дезинфекции рук.

Также врач предупредила, что ни в коем случае нельзя обрабатывать респираторы дезинфектором или эфирными маслами, так как, в случае попадания их паров в легкие, возможен ожог слизистой. Однако нос можно обработать антисептиком или противовирусной мазью.

Среди обычных медицинских масок предпочтение стоит отдавать тем ,у которых есть фиксатор на носу для более плотного прилегания к лицу. Также врач напомнила об обязательном правиле - смена маски на новую каждые два часа пребывания на улице или в людном месте.

Напомним, мода чутко реагирует на все изменения в мире и появление вируса COVID-19 не стало исключением. Дизайнеры создают новые аксессуары, а предприниматели хайпуют на отстутствии гигиенических масок в аптеках.

Как сообщала "Страна", во время эпидемии коронавируса во многих странах, в том числе Украине, люди носят маски и респираторы. Между ними существует много различий и не всем гражданам стоит надевать респираторы.