Глава МИД Дмитрий Кулеба прогнозирует, что в украинских граждан не будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима после пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью "Левому берегу".

"По приграничному движению мы не видим никаких деструктивных явлений. Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима", - сказал Дмитрий Кулеба.

В то же время в связи с пандемией Кулеба предусматривает острые дискуссии в ЕС о правилах и возможностях для ограничения в перемещении внутри Шенгенской зоны.

"Время от времени какие-то точечные барьеры будут создаваться. Но каждая новая вспышка пандемии, если она случится, будет приводить опять к закрытию границ. Поэтому шенген на время пандемии из абсолютного принципа превратится в относительный", - убежден министр иностранных дел.

При этом Кулеба уверен, что свободу передвижения внутри Шенгена "никто отменять не будет", потому что это "одно из фундаментальных достижений" ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что вначале апреля Зеленский обсудил с главой Южной Кореи предоставление медоборудования Украине и безвиз.

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