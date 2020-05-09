Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник, назначенный на эту должность прошлой осенью, выступил с критикой медреформы Ульяны Супрун. А ее саму считает достойной тюрьмы.

Об этом он сказал в интервью изданию "Главком".

Во время беседы с журналистом издания речь зашла о проблемах в регионе. Среди других крупных проблем Олейник назвал реформу здравоохранения.

"Также самая большая проблема - это медреформа, которую надо немедленно отменить, вернуться к предыдущей модели, а Супрун посадить в тюрьму за диверсии в этой сфере. Система финансирования, которая была предложена в результате этой реформы, совершенно не работает. Повсюду происходит тотальное недофинансирование больниц", - констатировал чиновник.

Ранее "Страна" писала, что спустя месяц после начала второго этапа реформы президент Зеленский вдруг осознал ее пагубность и жестко раскритиковал.

А в пятницу против реформы высказался и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его мнению, нововведения Супрун оказались непригодны в условиях эпидемии коронавируса.