Полиция объявила о подозрении директору дома престарелых из-за смерти от коронавируса трех пенсионеров в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

"Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.325 Уголовного кодекса Украины. За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей, женщине грозит наказание до восьми лет", - говорится в сообщении.

Директору объявлено о подозрении по статье ч.2 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Согласно сообщению, в полицию поступило сообщение от врача Броварской районной больницы о том, что к ним доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье.

Чтобы проверить информацию, по указанному адресу прибыли сотрудники Броварского отдела полиции.

Установлено, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм.

Его директор, физическое лицо-предприниматель, с начала карантинных мероприятий не обеспечила надлежащий уход, оказание медицинской помощи, проведение врачебного осмотра и не приняла мер по изоляции больных коронавирусом.

Следователи полиции провели комплекс мероприятий и установили, что жители пансионата, несмотря на карантинные мероприятия, свободно передвигаются по территории села без масок.

Также установлено, что их беспрепятственно навещали родственники, посетители, один из которых и стал источником коронавирусной инфекции.

В результате таких карантинных нарушений заболели больше 10 пенсионеров, трое из которых умерли.

Ранее "Страна" информировала, что Минздрав планирует массово тестировать на коронавирус полицию и Нацгвардию.

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