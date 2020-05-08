Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник, выбранный на эту должность в ноябре прошлого года, не поддерживает многие действия центральной власти. Он даже избавился от брендированной наклейки "Зе-команда" на телефон.

В интервью изданию "Главком" чиновник пояснил, почему так поступил.

Журналист издания вспомнил, что собеседник еще в сентябре 2019 года говорил, что у него все большее желание отклеить упомянутую наклейку. И поинтересовался, сделал ли это.

"Отклеил. Думаете, если я не согласен с мэрами, что воюют с центральной властью, то я во всем поддерживаю эту власть? Я в ее лице поддерживаю целостность государства. А отклеил наклейку я из-за кадровой политики с гончаруками и рябошапками - это потраченное время, которое дорого нам будет стоить", - сказал глава облсовета Днепра.

В феврале, в годовщину Майдана "Страна" писала, что Олейник почтил память всех погибших зимой 2014 года, в том числе силовиков.

Также мы рассказывали, что после введения карантина в крупных городах юго-востока объявили войну губернаторам Зеленского.