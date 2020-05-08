Российский медработник рассказала о том, как в стране лечат больных коронавирусом. Названный метод используют не повсеместно, но с переменным успехом.

Об этом врач московской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК".

"Я курирую вопросы назначения таргетной и биологической терапии пациентам с коронавирусной пневмонией. Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах. Наша задача — определить, есть ли показания к назначению таргетной или биологической терапии. Лечим, наблюдаем за состоянием пациентов в динамике, ведем аналитику", - рассказала она, подразумевая под таргетной терапией некоторые способы лечения рака.

Этот вид лечения помогает снизить активность агрессивной иммунной системы, которая убивает носителя коронавируса. Также в больнице для лечения зараженных коронавирусом используют плазму уже переболевших вирусом людей. Однако, так как это не всегда помогает, подход к лечению каждого пациента выбирается индивидуально. В целом больница использует комплексный подход к лечению.

"Все эти препараты пришли к нам из ревматологии и мы сейчас их успешно применяем в лечении пациентов, у которых происходит цитокиновый шторм", - добавила она.

Напомним, хотя в Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса (а так и должно быть, учитывая социальную опасность болезни), по факту людям приходится платить.

Как сообщалось ранее, "Страна" разобралась, почему США стали мировым центром пандемии коронавируса.