Дональд Трамп заявил, что США с экономической точки зрения вступают в фазу "перехода к величию".

Об этом пишет РИА Новости.

"Я называю это переходом к величию. Следующий год будет грандиозным", - сказал он журналистам.

Глава Белого дома подчеркнул, что "переход к величию" связан с изменениями в экономической сфере страны.

"Переход к величию – это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию", - добавил Трамп.

Американский лидер уточнил, что третий квартал покажет "очень интересные цифры", а четвертый, в свою очередь, станет "очень хорошим или даже лучше".

Ранее сообщалось, что Трамп предложил лишить премии американских журналистов, которые писали про его сговор с Россией.

Также мы писали, что Трамп назвал "изменой" уголовное преследование своего экс-советника и приказал прекратить его.