Дональд Трамп объявил, что США вступают в фазу перехода к величию
Дональд Трамп заявил, что США с экономической точки зрения вступают в фазу "перехода к величию".
Об этом пишет РИА Новости.
"Я называю это переходом к величию. Следующий год будет грандиозным", - сказал он журналистам.
Глава Белого дома подчеркнул, что "переход к величию" связан с изменениями в экономической сфере страны.
"Переход к величию – это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию", - добавил Трамп.
Американский лидер уточнил, что третий квартал покажет "очень интересные цифры", а четвертый, в свою очередь, станет "очень хорошим или даже лучше".
Ранее сообщалось, что Трамп предложил лишить премии американских журналистов, которые писали про его сговор с Россией.
Также мы писали, что Трамп назвал "изменой" уголовное преследование своего экс-советника и приказал прекратить его.