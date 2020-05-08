За последние сутки в Беларуси зафиксировали почти тысячу новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране известно о более 20 тысячах больных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 (на 7 мая - 116) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - указано в сообщении.

Заразился коронавирусом за последние сутки 21 101 белорус, из них 933 - за последние сутки. Также известно о 5 484 выздоровевших, из которых 417 были выписаны в течение последних суток. Всего в стране провели 240 146 тестов на коронавирус.

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей утверждает, что страна не будет покупать 30 тыс. тестов на определение коронавируса у России из-за их ненадежности.

Как сообщала "Страна", в Беларуси заболевших коронавирусной инфекцией стало больше, чем в Украине. Власти массово проверяют население на наличие антител.