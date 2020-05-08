На некоторых улицах в центре Киева 9 мая запретят парковку автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Внимание! 8 и 9 мая на некоторых улицах столицы движение транспорта будет перекрыто и ограниченная возможность парковки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет на парковку начнет действовать с 8 мая от 17:00. Ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания мероприятий.

площадь Арсенальная

ул. Ивана Мазепы (от площади Арсенальной до площади Славы)

ул. Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельной)

аллея Героев Крут (от Днепровского спуска до площади Славы)

ул. Емельяновича-Павленко (от ул. Левандовской до ул. Лаврской)

Ранее сообщалось, что в центре Киева на ремонт перекроют улицу Рейтарскую.

Также мы писали о том, что улицы Туполева и Тростянецкую в Киеве частично перекрывали из-за ремонта.