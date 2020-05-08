Опубликована карта, где в центре Киева 9 мая запретят парковку и перекроют движение
На некоторых улицах в центре Киева 9 мая запретят парковку автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
"Внимание! 8 и 9 мая на некоторых улицах столицы движение транспорта будет перекрыто и ограниченная возможность парковки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запрет на парковку начнет действовать с 8 мая от 17:00. Ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания мероприятий.
- площадь Арсенальная
- ул. Ивана Мазепы (от площади Арсенальной до площади Славы)
- ул. Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельной)
- аллея Героев Крут (от Днепровского спуска до площади Славы)
- ул. Емельяновича-Павленко (от ул. Левандовской до ул. Лаврской)
Ранее сообщалось, что в центре Киева на ремонт перекроют улицу Рейтарскую.
Также мы писали о том, что улицы Туполева и Тростянецкую в Киеве частично перекрывали из-за ремонта.
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