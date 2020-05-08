Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич внес в парламент законопроект о георгиевской ленточке. В нем предлагается признать утратившим силу закон о запрете производства и пропаганды георгиевской ленты, принятый Радой в мае 2017 года.

8 мая проект Шуфрича появился на сайте парламента с пометкой "передан на рассмотрение руководству".

Законопроекту присвоен номер 3457. Он называется "О признании утратившим силу закона Украины "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты".

Через год после запрета ленты "Страна" разбиралась, как применяются штрафы за крамольный символ победы над фашизмом в теории и на практике.

А в прошлом году мы рассказывали, кого в Украине наказали за этот символ на 9 Мая.