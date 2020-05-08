В центре Киева на ремонт перекроют дорогу по улице Рейтарской. Карта объезда
В субботу, 9 мая, с 08:00 до 18:00 на улице Рейтарской в центре частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом.
Об этом говорится в сообщении "Киевавтодора".
На ул. Рейтарской начинается ремонт покрытия на участке между улицами Владимирской и Золотоворотской. В субботу, 9 мая, дорожники должны снимать старое дорожное покрытие. Впоследствии стелить новый асфальт и наносить разметку, в том числе и велосипедную полосу.
Во время работ движение будет частично ограничено.
Ранее "Страна" информировала, что на праздники улицы Туполева и Тростянецкую в Киеве частично перекроют из-за ремонта.
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