Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) о возможном конфликте интересов.

Она также постановила об отводе от выполнения полномочий в производстве по делу радикала Сергея Стерненко.

О так называемом деле о "часах Венедиктовой" генпрокурор сама рассказала в видеообращении.

Заявление касается дела о внесении Венедиктовой недостоверных данных в декларацию, начатое Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по заявлению Стерненко.

Венедиктова отметила, что уважает правоохранительные органы и у нее нет сомнений в их профессионализме и добросовестности, которые они должны проявлять ко всем гражданам Украины. А генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако эта должность обязывает к тому, чтобы проявлять высокий уровень ответственности. Поэтому она всегда действует исключительно в рамках закона.

"Заявитель по делу - лицо, фигурирующее в одном из производств Офиса генпрокурора (имеется в виду Стерненко - Ред.). Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве", - сообщила Венедиктова.

Видео: YouTube/ Офіс Генерального прокурора

Напомним, в конце апреля стало известно, что муж генпрокурора носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен, которые не внесены в декларацию о доходах. Ирина Венедиктова подтвердила эту информацию.

А 29 апреля националист Стерненко добился того, чтобы Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против генпрокурора о недекларировании имущества.