Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса в мире, жителям Греции разрешили посещать пляжи для купания и занятий серфингом.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, на некоторые пляжи Греции пускают всех желающих, а набережная полоса острова Санторини установила между лежаками стеклянные перегородки для безопасности окружающих.

Во Франции посещение пляжей по-прежнему запрещено даже в регионах, где распространение коронавируса не носит опасный характер.

Тем временем страны Европы продолжают снимать некоторых карантинные ограничения для своих граждан.

С 4 или 11 мая (в зависимости от страны) постепенно снимают запреты на посещение школ, магазинов, салонов красоты и культурных учреждений.

Напомним, в Испании, где недавно был смягчен коронавирусный карантин, власти Барселоны разрешили жителям отдыхать на пляжах с 6 до 10 утра.

Как сообщала "Страна", власти Флориды разрешили посещение пляжей, правда при условии соблюдения социальных мер безопасности. Но не всем жителям штата такая идея пришлась по душе.