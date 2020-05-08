В трех регионах на востоке Украины и над полуострове Крым наблюдаются осадки, кое где - с грозами.

Об этом вечером в пятницу, 8 мая, написала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам метеоролога, дожди навестили Харьковскую, Полтавскую и Запорожскую область, а также полуостров Крым.

Стоит отметить, что Диденко ранее прогнозировала осадки на выходные 9-10 мая. При этом температура воздуха будет держаться на уровне +15...+20 градусов. Синоптик также заявила о вероятности снега во вторник, 12 мая.

Ранее мы писали, что в праздничный день 9 Мая тепло порадует жителей западных и южных регионов Украины, а осадки с грозами ожидаются на востоке.