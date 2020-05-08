Японский регулятор фармацевтического рынка одобрил использование препарата ремдесивир, разработанного для лечения лихорадки Эбола, в терапии коронавирусных больных. Лекарство производит американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences Inc.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Несколькими днями ранее ремдесивир был одобрен Управлением по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США. Таким образом, Япония приняла решение очень быстро: Gilead направила регулятору заявку 4 мая, а сегодня уже получила одобрение.

"Разрешение использовать ремдесивир в Японии является признанием срочной необходимости вылечить пациентов, находящихся в критическом состоянии", - прокомментировал ситуацию главный медицинский специалист Gilead Мердад Парси.

Японский регулятор одобрил использование препарата с учетом нескольких условий. Например, Gilead необходимо предоставить больше результатов клинических исследований в течение девяти месяцев и вести учет всех пациентов, которые принимают лекарство.

В Gilead отметили, что клинические тестирования препарата, проведенные Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний США, показали: пациенты, принимавшие ремдесивир, вылечивались от заболевания за 11 дней, тогда как те, кому давали плацебо, выздоравливали за 15 дней.

Между тем еще 5 мая в ВОЗ заявляли, что ремдесивир потенциально может использоваться против коронавируса, однако сейчас нет твердых доказательств его эффективности.

Ранее "Страна" сообщала о начале Японией поставок в 43 страны лекарства от коронавирусной пневмонии "Авиган".