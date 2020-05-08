Украинцам показали актуальную карту распространения коронавируса по областям на 8 мая.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 514 (278 выздоровели)

Волынская область - 424 (118 выздоровели)

Днепропетровская область - 652 (74 выздоровели)

Донецкая область - 91 (20 выздоровели)

Житомирская область - 480 (45 выздоровели)

Закарпатская область - 644 (93 выздоровели)

Запорожская область - 312 (109 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1 078 (147 выздоровели)

Киев - 1 721 (127 выздоровели)

Киевская область - 916 (109 выздоровели)

Кировоградская область - 408 (222 выздоровели)

Луганская область - 42 (12 выздоровели)

Львовская область - 660 (138 выздоровели)

Николаевская область - 179 (49 выздоровели)

Одесская область - 583 (23 выздоровели)

Полтавская область - 239 (92 выздоровели)

Ровенская область - 855 (133 выздоровели)

Сумская область - 147 (66 выздоровели)

Тернопольская область - 959 (254 выздоровели)

Харьковская область - 478 (57 выздоровели)

Херсонская область - 149 (67 выздоровели)

Хмельницкая область - 148 (43 выздоровели)

Черкасская область - 331 (118 выздоровели)

Черновицкая область - 2 097 (301 выздоровел)

Черниговская область - 69 (11 выздоровели).

"Подтверждено 14 195 случаев COVID-19, из них 504 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 977 детей и 2 758 медиков. На амбулаторном лечении 9 765 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 4 430 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 185 человек", - указано в сообщении.

Также отмечается, что в результате осложнений коронавируса скончался 361 украинец. 2 706 человек излечилось - повторный тест на заболевание показал отрицательный результат.

Напомним, Министерство здравоохранения намерено ввести тестирование на коронавирус сотрудников правоохранительных органов - Национальной полиции и Национальной гвардии.

Как сообщала "Страна", китайские исследователи выявили коронавирус в сперме мужчин, болеющих или уже перенесших коронавирус. И теперь ученые не исключают, что Covid-19 может передаваться половым путем.