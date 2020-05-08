Из аэропорта "Борисполь" в пятницу вечером вылетел в Австрию самолет, на борту которого находятся более 200 украинских сезонных рабочих. Заробитчан в Западную Европу доставляет латвийский чартер.

Об этом сообщается в Facebook Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

За несколько часов до вылета рейса вице-прмьер Вадим Пристайко встретился с представителями ассоциаций автоперевозчиков Украины, чтобы обсудить возможности организации перевозок сезонных рабочих другими видами транспорта, кроме воздушного.

Пристайко отметил, что перевозки нужно понемногу восстанавливать.

"Главным приоритетом остается безопасность для здоровья украинцев, но организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться. Однако надеюсь, вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства. А пока спасибо за слаженную работу всем коллегам", - сказал Пристайко.

Ранее украинские власти не выпускали трудовых мигрантов на работу за рубеж. "Страна" разбиралась, почему.

Однако постепенно ситуация с доставкой рабочей силы в Западную Европу наладилась. На днях мы рассказывали о подготовке компанией МАУ самолетов, чтобы возить украинских заробитчан в пять стран Европы.