Несмотря на то, что некоторые европейские страны постепенно смягчают карантин, запрет на необязательные поездки в границах Шенгенской зоны останется в действии до 15 июня.

Об этом в пятницу, 8 мая, информирует пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Сегодня комиссия предложила государствам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным с ней государствам продлить временное ограничение на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня", - говорится в коммюнике.

По словам пресс-службы ЕК, ситуация с коронавирусом "остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире". В связи с этим на внешних границах Евросоюза должны постоянно предприниматься меры, которые снизят риск распространения Covid-19.

В Брюсселе полагают, что отмена ограничений на поездки должна быть поэтапной, как это подчеркивается в совместной европейской "дорожной карте" по выходу из режимов сдерживания пандемии.

"Внутренний пограничный контроль необходимо будет постепенно и скоординировано снять, прежде чем ограничения на внешних границах можно будет ослабить на втором этапе", - добавили представители ЕК.

Ранее мы писали, что власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая снять ограничения на передвижение своих граждан между этими государствами, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Недавно "Страна" писала о том, как украинцы смогут выехать в Европу во время карантина.