Апрельские пожары в зоне отчуждение Чернобыльской АЭС уничтожили несколько заброшенных сел, которые служили убежищем для диких животных. Одним из пострадавших, оставшихся без приюта, стал старый конь лошади Пржевальского.

Его грустную историю в Facebook описали сотрудники Чернобыльского заповедника со слов ученого Сергея Гащака.

Территория заповедника, закрытая для людей, стала комфортным местом, звери могли найти где надежный приют не только в кронах деревьев или между их корнями под землей, но и в оставленных после аварии на ЧАЭС постройках.

На крышах домов поселились птицы, нижние "этажи" заняли лисы, барсуки, енотовидные собаки, волчицы с выводками или рыси. А в конюшнях и колхозных амбарах прятались от непогоды копытные.

В одной из конюшен зоны поселился старый конь-одиночка. Там ему было уютно и безопасно, хотя в помещение часто приходили другие четвероногие гости. Все это документировала фотоловушка, установленная Сергеем Гащаком.

Однако 22 апреля пожар уничтожил конюшню. И теперь старому животному спрятаться негде.

Ранее "Страна" рассказывала, что растительный мир зоны понемногу восстанавливается после пожаров: на пепелище пробивается первая трава.

Мы также писали, что в начале мая в одном из табунов лошадей Пржевальских в заповеднике родился жеребенок.