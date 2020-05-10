К 10 мая Украина превысила отметку заболеваемости коронавирусом в 15 тысяч инфицированных. Прирост за минувшие сутки - 522 человека.

При этом карантинные меры в стране начнут ослаблять с понедельника. Но уже вчера десятки тысяч людей вышли на улицу, чтобы отпраздновать 75-летние Победы. Как это было - можно прочитать в репортаже "Страны".

То есть психологически народ уже выходит из карантина и все чаще появляется на улице и в общественных местах.

Хотя заболеваемость на спад не идет - в последние дни фиксируется более 500 новых случаев. Особенно сложная ситуация на Западной Украине, где в больницах уже заканчиваются места.

"Страна" следит за ситуацией с коронавирусом сегодня.

Карта коронавируса в Украине 10 мая

12:15 Совершенно иная ситуация на Владимирском рынке. Парадные ворота закрыты, но внутри шумит рыночная торговля, сообщает корреспондент "Страны". Вход сбоку, через шлагбаум.

Администрация рынка напряжена и сосредоточена. Много охраны. Продавцы предупреждены о повышенном интересе со стороны журналистов. На входе охранник проверяет температуру скорее для соблюдения процедуры, нежели для безопасности. Предлагает одноразовые перчатки и просит надеть маску.

Торгуют продуктами: мясо, овощи, фрукты. Молочный отдел закрыт. Ряды ограждены деревянными конструкциями с пленками, призванные создавать дистанцию между продавцом и покупателем. "Но это условности. При необходимости можно снять маску, попробовать ягоды и фрукты. Главное, не попасть в объективы камер. Продавцы соскучилась по торговле. Покупатели из коренных киевлян постепенно заполняют зал", - сообщает корреспондент "Страны".

11:35 Проверяем, работают ли рынки Киева, соблюдают ли санитарные нормы, есть ли покупатели.

Лесная, Центральный рынок закрыт. Стихийная торговля незначительная. Где-нигде торгуют яйцами, свежими огородном овощами и цветами.

"Закрыты. Полиция ходит, гоняет. Мы так, по-быстрому развернули, что-то продали, что успели, сидим на коробках и на нервах. Вчера три точки завернули, товар увезли", - пожаловалась корреспонденту "Страны" продавщица ландышей.

Когда откроют рынок - ответа нет ни у кого. "Сегодня спрашивала у начальника рынка, разводит руками. На завтра команды нет", - уточнила продавщица.

11:21 За минувшие сутки количество киевлян, у которых подтвердили заболевание COVID-19, возросло на 34 человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 34 человека. Среди них - двое медиков. Скончались за минувшие сутки трое больных. На сегодня в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 37 случаев - летальные", - сообщил Кличко.

Он уточнил, что среди заболевших за минувшие сутки - 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет. В больницы столицы были госпитализированы 15 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Кличко добавил, что вылечились за прошедшие сутки четверо жителей Киева. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 138 человек. "В последнее время наибольшая динамика заболеваемости - в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности", - отметил Кличко и призвал киевлян не пренебрегать своим здоровьем.

11:06 В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 110 медработников. Общее количество зараженных медиков достигло почти три тысячи, 21 из них умер. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

11:03 В ВСУ два новых случая заражения коронавирусом.

Заболел один военнослужащий Криворожского гарнизона и один работник ВСУ в Винницком гарнизоне. Они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

По состоянию на 07:00 10 мая в Вооруженных силах Украины болеет 41 человек болеет COVID-19. Выписаны 54 человека и два летальных случая.

На самоизоляции в ВСУ находятся 311 человек. В ближайшие трое суток она закончится у 33 человек.

10:50 В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки - 11 012 человек.

10:29 В Украине больше всего случаев за сутки зафиксировано в Черновицкой области (89), Киеве (34), Ивано-Франковской области (21), Тернопольской области (22), Киевской области (13).

Полная раскладка по регионам здесь.

10:10 В море гораздо меньше шансов подхватить коронавирус, поскольку оно соленое, заявили в Роспотребнадзоре накануне пляжного сезона.

09:56 Первая десятка стран с наибольшим приростом заболеваемости за 9 мая.

09:48 В мире число заболевших превысило 4 миллиона. Но это всего за всю историю пандемии. На деле сейчас активных случаев коронавируса - 2 378 553. Из них в критическом состоянии находится только 2% людей - 47 668 пациентов.

09:45 Статистика на утро 10 мая. 15 232 случая по стране. 15 человек за сутки умерли, 151 выздоровел.