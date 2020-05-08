Скоро заработают заведения общепита на вынос. Фото: Страна

В Министерстве здравоохранения напомнили, что с 11 мая в Украине планируется ослабление карантинных мероприятий. Какие заведения начнут работать с этой даты, МОЗ показало в инфографике.

Разъяснение в картинках опубликовано в Facebook ведомства.

Инфографика МОЗ об ослаблении карантина с 11 мая

Согласно инфорграфике, с понедельника откроются:

  • скверы, парки и зоны отдыха;
  • парикмахерские и салоны красоты;
  • точки оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами (кроме зон развлечений, фуд-кортов и детских комнат в ТРЦ);
  • заведения общепита (на вынос);
  • летние площадки кафе и ресторанов (при условии размещения не больше двух человек за столом);
  • музеи, библиотеки;
  • офисы аудиторов, адвокатов, нотариусов, психологов, журналистов и др.

Также разрешат тренироваться атлетам командных видов спорта.

При этом карантинные мероприятия продлятся как минимум до 22 мая. Поэтому в МОЗ посоветовали не забывать использовать защитные маски и чаще мыть руки.

Ранее "Страна" приводила слова министра инфраструктуры о том, когда полноценно заработает коммерческий общественный транспорт.

Мы также сообщали, что в Киеве открытия ТРЦ с 11 мая не будет. Ожидается, что это произойдет на втором этапе выхода Украины из карантина

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