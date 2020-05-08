В Министерстве здравоохранения напомнили, что с 11 мая в Украине планируется ослабление карантинных мероприятий. Какие заведения начнут работать с этой даты, МОЗ показало в инфографике.

Разъяснение в картинках опубликовано в Facebook ведомства.

Согласно инфорграфике, с понедельника откроются:

скверы, парки и зоны отдыха;

парикмахерские и салоны красоты;

точки оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами (кроме зон развлечений, фуд-кортов и детских комнат в ТРЦ);

заведения общепита (на вынос);

летние площадки кафе и ресторанов (при условии размещения не больше двух человек за столом);

музеи, библиотеки;

офисы аудиторов, адвокатов, нотариусов, психологов, журналистов и др.

Также разрешат тренироваться атлетам командных видов спорта.

При этом карантинные мероприятия продлятся как минимум до 22 мая. Поэтому в МОЗ посоветовали не забывать использовать защитные маски и чаще мыть руки.

Ранее "Страна" приводила слова министра инфраструктуры о том, когда полноценно заработает коммерческий общественный транспорт.

Мы также сообщали, что в Киеве открытия ТРЦ с 11 мая не будет. Ожидается, что это произойдет на втором этапе выхода Украины из карантина.