Отделения украинских банков, которые были закрыты на карантин, возобновят работу уже с 12 мая. При этом внутри финучреждений должны будут соблюдаться санитарные нормы.

Такое заявление опубликовали пресс-службы банков.

По состоянию на пятницу, 8 мая, ПУМБ открыл 13 своих отделений, а уже во вторник, 12 мая, возобновят работу все пункты быстрого кредитования и еще 20 филиалов банка. При этом во всех отделениях ПУМБ останется санитарный контроль, который подразумевает дезинсекцию, проветривание и масочный режим внутри помещения.

Руководство ТАСкомбанка также приняло решение открыть 23 отделения во вторник. Они будут работать в будние дни с 09:30 до 18:00. Касса в отделениях будет открыта до 17:30.

Укрэксимбанк с 12 мая возобновит работу всех закрытых на период карантина отделений с сохранением перерывов на дезинсекцию и требованием придерживаться масочного режима.

Креди Агриколь банк с 12 мая планирует восстановить работу 14 отделений с графиком работы с 9:00 до 17:00 и перерывом на санитарный час.

С 12 мая Правэкс банк переведет отделения на пятидневный режим работы по графику с 10:00 до 17:00 с перерывом на санчас, а Райффайзен Банк Аваль вернет на пятидневку все районные отделения с сохранением сокращенного графика (с 9:00 до 15:00), санчасом и обязательной предварительной записью.

Кредобанк восстановил работу двух отделений во Львове, которые будут работать по сокращенному графику с 10:00 до 16:30, банк Пивденный открыл два обновленных отделения в Харькове и Запорожье с часами работы с 9:30 до 17:00.

Банк "Кредит Днепр" открыл четыре отделения из 21 закрытых и ввел в них общий график работы отделений (с 10:00 до 17:00, кассы - с 10:00 до 16:00). Работа информационно-консультационных центров (ИКЦ) по-прежнему приостановлена.

Радабанк вернул одно отделение во Львове к обычному режиму работы – с 9:00 до 18:00 с санперерывом с 12:30 до 13:30.

Напомним, что с 11 мая в Украине начинается первый этап ослабления карантина. О том, что откроется уже с понедельника "Страна" писала в отдельном материале.

Ранее мы писали, что во время карантина НБУ применил меры против трех украинских банков за различные нарушения, которые касаются отмывания доходов, полученных преступным путем.