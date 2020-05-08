Открытия ТРЦ в Киеве с 11 мая не будет, ожидается что это произойдет уже на втором этапе выхода Украины из карантина.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила пресс-служба мэрии Киева и сам городской голова Виталий Кличко.

"Что касается открытия крупных торговых центров - это будет вторая волна снятия ограничений. И мы будем опираться исключительно на статистику заболеваемости. Если снова будет вспышка инфекции, мы можем снова вернуться к строгому карантину", - заявил Виталий Кличко.

По его словам, ТРЦ столицы откроют свои двери для посетителей только после запуска в городе общественного транспорта.

"Если мы будем запускать работу крупных торговых центров, то нам нужно будет запускать как минимум наземный транспорт", сказал Кличко.

"Мы уже готовимся к этому. Надеюсь, что после 22 мая смогут ввести больше смягчений", - добавил мэр столицы.

Скриншот: КМДА в Фейсбук

Ранее мы писали, что с 11 мая в Украине открются парки, скверы, спортивные площадки, стоматологии, салоны красоты и парикмахерские.