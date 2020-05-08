Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве объявили подозрение двум оперуполномоченным и одному следователю Киевского отдела полиции в Одессе. В феврале эти правоохранители присвоили техники на 1,5 млн гривен, проводя обыск в одном из офисов.

О сообщении подозрения говорится на сайте ГБР.

Правоохранителей теперь официально подозревают в тайном похищении чужого имущества по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 и ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что работники полиции во время следственных действий на территории производственных помещений одного из предприятий тайно похитили принадлежавшее этому предприятию имущество. Кража была зафиксирована камерами наблюдения и опубликована в сети интернет.

Видео: YouTube/ Новости 7 канал Одесса

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения еще одному фигуранту уголовного производства и избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит арест на срок от 3 до 6 месяцев или ограничение (лишение) свободы на срок до 5 лет.

Правоохранители нередко совершают серьезные преступления. На днях "Страна" рассказывала о банде из полицейских и сотрудника СБУ, которая в Киевской области занималась похищением людей с целью выкупа.

Также мы писали, что сотрудники Управления службы охраны МВД, прибывшие на сигнал о расстреле ювелирного дельца, пытались похитить оружие с места преступления.