В то время как нефть эталонных марок продолжает дорожать, есть все основания полагать, что неделя для этого вида сырья на рынке закончится без снижения котировок. Это связано с сокращением объемов добычи нефти, о котором не так давно договорились ОПЕК+ и Россия.

Об этом гласят данные экономического портала Investing.com.

Так, по данным с лондонской биржи ICE Futures к 18:01 пятницы, 8 мая, цена за баррель июльских фьючерсов на нефть Brent составила $29,96. Это на 1,7% ($0,5) больше чем в предыдущий рабочий день.

В свою очередь июньские фьючерсы на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 18:01 подорожали на 2,59% ($0,61), до $24,16 за баррель.

При этом с начала этой недели Brent подорожала примерно на 13%, а WTI - на 21%. Это связано в первую очередь с тем, что количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в апреле упало до минимума с июля 2016 года. Всего в апреле в мире работало 1514 установки, в то время как в марте - 1964. При этом апрельский уровень на 626 меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

Стоит отметить, что 7 мая Саудовская Аравия заявила о повышении цен на все экспортируемые сорта нефти в июне. Вместе с тем в мае также вступило в силу соглашение стран ОПЕК+ и России, которое предусматривает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. При этом Россия и Саудовская Аравия будут снижать добычу на 11 млн б/с.

"Хотя рост запасов нефти и нефтепродуктов остается риском для рынка, ключевые тренды, как со стороны предложения, так и со стороны спроса, начали улучшаться", - сообщил аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Улучшению ситуации на рынке также способствует ослабление противостояния между США и Китаем из-за пандемии коронавируса. "Вирус вырвался из Китая, вероятно, из-за некомпетентности", - заявил американский президент Дональд Трамп в пятницу, 8 мая.

Напомним, что в результате карантина и уменьшения потребления горючего могут закрыться АЗС с малым оборотом. Таких в Украине около 25% от общего числа заправочных станций.

Ранее мы писали, что кризис в нефтяной сфере, который сейчас переживает мир из-за коронавируса, является худшим за последние 100 лет.