Сегодня 75-летние со дня окончания Великой Отечественной войны - День победы. Днем ранее власти Украины отметили введенный при Порошенко День памяти и примирения 8 мая, в ходе которого принято скорбеть, а не радоваться.

Как прежде отметить 9 мая из года в год стремятся ветераны и те украинцы, которые чтят именно День победы. Они возлагают цветы возле вечного огня и шествуют с портретами своих предков - участников боевых действий. Все так же же регулярно они подвергаются нападкам националистов. Для того, чтобы развести эти группы, власти обычно организуют усиленную охрану.

В этом году в связи с коронавирусным карантином массовых мероприятий в Украине не запланировано. Будут разве что точечные мероприятия в разных регионах. Например, в Запорожье желающие смогут возложить цветы к монументам группами не более 10 человек и в масках. А харьковчан призвали присоединиться к минуте молчания и поучаствовать в "Полку победы" (аналог "Бессмертного полка") на своих балконах.

На Интере покажут концерт к 75-летию Победы, из-за которого радикалы также каждое 9 мая атакуют телеканал. Праздничные марафоны готовят 112 Украина, NewsOne и ZiK.

За тем, как в городах Украины пройдет эта годовщина, следите в материале "Страны", он обновляется. Также здесь мы будет публиковать самые важные новости, связанные с Днем Победы 2020, из-за границы.

08:59 У некоторых - своя победа сегодня.

08:55 В Москве парада сегодня не будет, но вечером в 22:00 проведут салют. А в 9:55 утра будет обращение Путина и авиапарад.

08:51 Поздравление с Днем победы спикера Рады Дмитрия Разумкова пока выглядит наиболее адекватным из всех первых лиц:

"9 мая в нашей семье - особый день, ведь трагедию Второй мировой войны прошли мои бабушка и дедушка. Их воспоминания о военных времена всегда были напоминанием, что человеческая жизнь - бесценна, а война несет только боль и разрушения.

Наверное, нет ни одной украинской семьи, в которой старшее поколение не принимало бы участия в этой борьбе. Сегодня не только праздник Победы, но и день памяти о всех тех, кто героически и самоотверженно боролся нам право жить под мирным небом. Победа досталась очень дорогой ценой - миллионами погибших и раненых.

Мы должны уважать и помнить всех, благодаря кому сегодня в своей стране можем жить, думать и говорить свободно.

Мы должны усвоить все кровавые уроки истории и сделать так, чтобы будущие поколения жили в мире и согласии!

В этот день я хочу поблагодарить каждого, кто с оружием в руках защищал свободу.

Светлая память погибшим! Самая высокая благодарность живым!

С Днем Победы!"

08:45 Часть руководства Рады и комитетов пришли к Вечному огню в столичный Парк Славы. На фото видны: Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Андрей Герус, Борис Радуцкий, Нестор Шуфрич.

08:40 В Киеве полиция и "Муниципальная стража" усилили патрулирование и уже проверяют у прохожих вещи. Видимо, ищут георгиевские ленты. Фото столичной полиции.

08:37 В Беларуси вчера репетировали Парад победы - в Минске его не отменили.

8:31 У партии "Слуга народа" свой взгляд. Она назвала День победы "днем скорби".

"Для Украины, как и для большинства цивилизованных стран, День победы над нацизмом является днем ​​памяти и скорби. Это не триумф победителей над побежденными, а дата, когда надо вспомнить подвиг наших предков, почтить всех, кто боролся против нацистского режима", - говорится в телеграм-канале политсилы.

8:22 Владимир Зеленский возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы.

07:06 Для своих читателей мы заранее подготовили поздравления и открытки с 9 мая. Их можно отправить близким в мессенджерах или смс.

Еще мы опубликовали слова и видео самой популярной песни, которую сегодня споют в Украине - "День Победы".

07:00 Как украинцев хотят заставить забыть Победу - смотрите в свежем блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на YouTube канале "Страна.ua".